鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-0.97元，預估目標價為71.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.87元下修至-0.97元，其中最高估值-0.64元，最低估值-1.45元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.64(-0.64)
|-0.04
|3.54
|4.36
|最低值
|-1.45(-1.45)
|-1.09
|-0.55
|0.48
|平均值
|-0.99(-0.93)
|-0.65
|0.55
|1.68
|中位數
|-0.97(-0.87)
|-0.6
|0.09
|1.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6,500萬
|4.19億
|14.81億
|31.45億
|最低值
|3,540萬
|1.20億
|4.82億
|9.30億
|平均值
|5,596萬
|2.66億
|9.17億
|20.76億
|中位數
|5,660萬
|3.02億
|9.83億
|21.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.81
|-0.37
|-0.58
|-1.07
|-1.94
|營業收入
|0.00
|1,241萬
|1,383萬
|0.00
|442萬
詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至71元，幅度約19.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-0.87元，預估目標價為59.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-0.94元，預估目標價為59.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-0.87元，預估目標價為59.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇