search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-0.87元，預估目標價為59.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.94元上修至-0.87元，其中最高估值-0.64元，最低估值-1.45元，預估目標價為59.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.64(-0.64)-0.11.825.08
最低值-1.45(-1.45)-1.13-0.40.61
平均值-0.93(-0.96)-0.720.231.92
中位數-0.87(-0.94)-0.77-0.011.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6,487萬4.19億14.81億31.45億
最低值3,540萬1.20億4.82億9.30億
平均值5,636萬2.67億9.17億20.76億
中位數5,741萬3.02億9.83億21.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.81-0.37-0.58-1.07-1.94
營業收入0.001,241萬1,383萬0.00442萬

詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASTS

相關行情

台股首頁我要存股
AST SpaceMobile Inc - Class A69.19+5.99%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty