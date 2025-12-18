search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.COLB-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值35元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Columbia Banking System, Inc.評價：積極樂觀4位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Columbia Banking System, Inc.今(18日)收盤價為28.95元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌2.4%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股COLB市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Columbia Banking System, Inc.28.95+0.14%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty