鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值3.05元，最低估值2.54元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.05(2.95)
|3.25
|3.64
|最低值
|2.54(2.54)
|2.85
|2.91
|平均值
|2.89(2.83)
|3.08
|3.35
|中位數
|2.91(2.85)
|3.1
|3.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.36億
|29.72億
|30.00億
|最低值
|22.61億
|27.55億
|27.75億
|平均值
|22.85億
|28.30億
|29.01億
|中位數
|22.81億
|27.98億
|28.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.17
|2.78
|3.20
|1.78
|2.55
|營業收入
|6.22億
|6.30億
|7.46億
|27.39億
|29.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.COLB-US的目標價調降至28元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.COLB-US的目標價調升至29元，幅度約5.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.46元，預估目標價為77.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為22.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇