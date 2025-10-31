search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值3.05元，最低估值2.54元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.05(2.95)3.253.64
最低值2.54(2.54)2.852.91
平均值2.89(2.83)3.083.35
中位數2.91(2.85)3.13.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.36億29.72億30.00億
最低值22.61億27.55億27.75億
平均值22.85億28.30億29.01億
中位數22.81億27.98億28.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.172.783.201.782.55
營業收入6.22億6.30億7.46億27.39億29.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

