鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至-1.04元，預估目標價為25.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.02元下修至-1.04元，其中最高估值-0.45元，最低估值-1.27元，預估目標價為25.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.45(-0.45)0.351.942.3
最低值-1.27(-1.27)-0.710.050.61
平均值-0.98(-0.98)-0.160.731.46
中位數-1.04(-1.02)-0.150.651.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值405.95億421.00億439.01億463.45億
最低值398.50億401.44億418.37億439.58億
平均值400.39億410.57億428.17億451.52億
中位數400.21億410.55億428.09億451.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


