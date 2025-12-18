鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至-1.04元，預估目標價為25.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.02元下修至-1.04元，其中最高估值-0.45元，最低估值-1.27元，預估目標價為25.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.45(-0.45)
|0.35
|1.94
|2.3
|最低值
|-1.27(-1.27)
|-0.71
|0.05
|0.61
|平均值
|-0.98(-0.98)
|-0.16
|0.73
|1.46
|中位數
|-1.04(-1.02)
|-0.15
|0.65
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|405.95億
|421.00億
|439.01億
|463.45億
|最低值
|398.50億
|401.44億
|418.37億
|439.58億
|平均值
|400.39億
|410.57億
|428.17億
|451.52億
|中位數
|400.21億
|410.55億
|428.09億
|451.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
