鉅亨速報

Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至-1.12元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.14元上修至-1.12元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.77元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.7(-0.7)0.352.012.3
最低值-1.77(-1.77)-1.10.512.3
平均值-1.14(-1.15)-0.140.972.3
中位數-1.12(-1.14)-0.10.762.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值416.34億438.66億463.06億439.58億
最低值397.58億401.44億423.96億439.58億
平均值407.10億419.67億436.91億439.58億
中位數407.48億419.64億433.34億439.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSDOW

