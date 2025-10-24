鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至-1.12元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.14元上修至-1.12元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.77元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.7(-0.7)
|0.35
|2.01
|2.3
|最低值
|-1.77(-1.77)
|-1.1
|0.51
|2.3
|平均值
|-1.14(-1.15)
|-0.14
|0.97
|2.3
|中位數
|-1.12(-1.14)
|-0.1
|0.76
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|416.34億
|438.66億
|463.06億
|439.58億
|最低值
|397.58億
|401.44億
|423.96億
|439.58億
|平均值
|407.10億
|419.67億
|436.91億
|439.58億
|中位數
|407.48億
|419.64億
|433.34億
|439.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉陶氏化學Q3淨利衰退但虧損少於預期 周四股價大漲近11%
- 〈美股早盤〉主要指數小幅走高、美債殖利率攀升 投資人靜待通膨數據
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大漲7.95%，報23.43美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至-1.14元，預估目標價為25.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇