鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至2.18元，預估目標價為13.06元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.18元，其中最高估值3.17元，最低估值1.32元，預估目標價為13.06元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.17(2.3)1.581.842.06
最低值1.32(1.32)0.740.861.22
平均值2.19(2.06)1.081.291.61
中位數2.18(2.13)1.041.241.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值94.96億123.25億144.04億140.68億
最低值88.87億90.30億98.06億113.81億
平均值91.50億103.99億117.11億126.91億
中位數91.49億106.77億115.74億126.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.541.183.402.17-1.04
營業收入59.05億75.92億96.49億79.59億87.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


