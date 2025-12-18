鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至2.18元，預估目標價為13.06元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.18元，其中最高估值3.17元，最低估值1.32元，預估目標價為13.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.17(2.3)
|1.58
|1.84
|2.06
|最低值
|1.32(1.32)
|0.74
|0.86
|1.22
|平均值
|2.19(2.06)
|1.08
|1.29
|1.61
|中位數
|2.18(2.13)
|1.04
|1.24
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|94.96億
|123.25億
|144.04億
|140.68億
|最低值
|88.87億
|90.30億
|98.06億
|113.81億
|平均值
|91.50億
|103.99億
|117.11億
|126.91億
|中位數
|91.49億
|106.77億
|115.74億
|126.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.54
|1.18
|3.40
|2.17
|-1.04
|營業收入
|59.05億
|75.92億
|96.49億
|79.59億
|87.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
