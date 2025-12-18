鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 17:50

一則跨國收購案在周一 (15 日) 震動亞洲汽車圈，全球汽車零組件大廠、港股上市公司敏實集團(00425-HK) 聯合美國私募巨頭 KKR，以 970 億日元收購日產汽車橫濱全球總部大樓。這座位於東京灣區黃金地段的地標建築，曾是日本汽車工業的象徵，如今易主也折射出傳統車廠的生存困境與中國零件巨頭的全球化野心。

970億日元！敏實集團攜手KKR收購日產汽車總部大樓 台商秦榮華的百億逆襲路（圖：Shutterstock）

日產總部大樓是橫濱站前商圈的標誌性建築。日產汽車在公告中坦言，出售資產是為籌措重整計畫資金。這家曾與本田、豐田並稱「日本三巨頭」的車廠，正經歷 20 年來最嚴峻的生存危機，預估 2025 財年 (明年 3 月止) 營業虧損約 2750 億日元，被迫關閉全球 7 座工廠、裁員 2 萬人，甚至一度傳聞將被本田併購。

‌



值得注意的是交易結構，買方是由 KKR 日本不動產部門管理的特殊目的公司 (SPAC)，敏實集團作為重要投資者提供支援。

交易也包含一份 20 年售後回租協議，由瑞穗信託銀行作為出租方，這種「邊賣邊租」的模式既緩解日產的現金流壓力，又保留了總部使用權。日產在交易中確認了 740 億日元淨利潤，堪稱斷臂求生的經典案例。

此次出手闊綽的敏實集團，實際上是全球汽車供應鏈的隱形冠軍。這家 1992 年由台商秦榮華在寧波北崙創立的企業，從 800 平方公尺廠房、20 名員工起步，如今已成長為全球汽車零件百強企業，在 14 個國家擁有 70 餘家工廠，客戶囊括 BMW、福斯、豐田等頂級車廠。

敏實的核心競爭力在於策略佈局的前瞻性。早在電動車浪潮興起前，集團已鎖定電池盒賽道，透過收購德國企業切入高端市場，現已成為全球最大汽車電池盒供應商。2023 年財報顯示，敏實的新能源相關業務營收佔比突破 35%，在特斯拉、蔚來等品牌的供應鏈中扮演關鍵角色。

敏實集團的靈魂人物秦榮華 1954 年出生在台灣宜蘭太平山一個伐木工家庭，童年因家貧赤腳上學，靠半工半讀完成學業，30 歲那年，他向朋友借 100 萬美元，隻身奔赴大陸創業。

秦榮華的創業轉捩點出現在 1992 年，當時一家 BMW 代工廠突然倒閉，他臨危受命，在兩個月內完成 600 餘種零件的交付，由此贏得 BMW 訂單，此後福斯、賓士等德國汽車巨頭紛至沓來，敏實迅速崛起。

功成名就後，秦榮華的教育情懷愈發濃厚，2018 年收購瀕臨倒閉的新竹大華科技大學，投入巨資改造為「產學無縫接軌」的示範院校，更將旗下飯店、溫泉設為學生實踐基地。

敏實此次聯手 KKR 收購日產總部，絕非單純的房地產投資。分析師指有以下三大深意：

資產抄底：橫濱地皮估價較疫情前縮水 30%，45 億人民幣相當於敏實 2023 年淨利的 18%，性價比突出。

地緣佔位：在日本核心經濟區設立據點，為服務豐田等日系客戶提供便利。

資本運作：借助 KKR 的房地產基金經驗，探索「產業 + 金融」的新型擴張模式。