為加強網路生態治理，遏制房地產領域的網路亂象，北京市住房和城鄉建設委員會日前聯合多個部門，對包括抖音、小紅書、貝殼、58 同城、閒魚，以及鏈家、我愛我家、麥田等在內的主要互聯網平台進行了聯合約談。

唱衰樓市零容忍！北京重拳清網 約談抖音、小紅書等平台。(圖:shutterstock)

會議嚴正指出，當前部分自媒體帳號存在嚴重違規行為，包括在網路上發布和傳播唱衰北京樓市、製造市場恐慌、散佈不實資訊、虛假房源引流等內容，此舉已嚴重擾亂了正常的市場秩序。

為此，會議對各平台提出了嚴格要求：必須立即開展全面自查，及時下架所有違規資訊，並對違規帳號進行處置。更重要的是，各平台需加速建立和完善常態化的產業內容內審機制。

在相關部門的督導下，互聯網平台的整改工作已取得初步成效。截至 12 月 12 日，58 同城、抖音、小紅書、閒魚、貝殼等網站平台已累計自查清理各類違法違規及不良資訊超過 1.7 萬餘條。

同時，一批「放大市場波動、販賣焦慮、臆測政策、散播假內容博取流量、誤導預期促成交」的違規房產類帳號及直播間，共計 2300 餘個已被清理處置，另有 100 餘篇違規筆記被刪除。在房源方面，鏈家、我愛我家、麥田三家中介平台共篩檢了 130 餘萬條網路房源，並下架整改了 480 餘條不合規房源資訊。

北京市相關部門表示，下一步將繼續強化協同配合，始終堅持以正面聲音引導輿論、以主流價值凝聚共識、以時代新風淨化網絡，對各類擾亂房地產市場秩序的網路亂象保持「零容忍」的高壓態勢。