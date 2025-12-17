烏克蘭支持「聖誕節停火」俄羅斯回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周二（16 日）表示，烏克蘭提出的「聖誕節停火」方案能否實施，將取決於兩國能否達成和平協議。
據《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基周一說，支持俄烏在聖誕節期間停火，尤其是停止對能源基礎設施的襲擊。
在被問及這一提議時，佩斯科夫周二表示，「現在的問題在於是否會像（美國總統）川普所說的那樣達成協議」，如果烏克蘭著眼於「短期的、不可行的解決方案」，而不是持久解決方案，俄羅斯不太可能這樣停火。
「我國希望結束這場戰爭，實現目標，維護國家利益，確保歐洲未來的和平，這正是我方所希望的。」佩斯科夫稱。
川普周一表示，他與俄羅斯總統普丁進行多次對話，還得到歐洲領導人的支持，各方均希望結束這場戰爭。
川普提到，必須讓烏克蘭和俄羅斯達成共識，他認為目前進展順利，談話也很有效。他認為現在俄烏比以往任何時候更接近達成和平協議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普與澤連斯基達成90%共識！美烏安全保障協議年底前或將成 關鍵在領土問題
- 英國MI6警告普丁拖延烏克蘭和平談判！俄羅斯持續低強度威脅北約
- 潛艇爆炸！烏克蘭首次用無人潛航器攻擊俄羅斯潛艇
- 歐洲領袖發表聯合聲明 承諾為烏克蘭提供安全保障
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇