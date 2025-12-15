全台房市交易冷清 今年個人房地合一稅收恐銳減逾百億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-15 14:57

根據財政部統計資料庫最新資料顯示，2025 年 11 月個人房地合一稅收 41.42 億元，寫下近 9 個月以來新低，累計 1-11 月個人房地合一稅收 474.3 億元，則是年減 23%，推估全年房地合一稅至少年減 100 億元以上，反應市場交易量衰退，另一方面房價也脫離上漲期，影響房地合一稅收。

全台房市交易冷清 2025年個人房地合一稅收恐銳減逾百億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，11 月個人房地合一稅收為 41.4 億元，年減 20%，若以區域來看，過去常由台中領先的現象已經改變，11 月新北市成為個人房地合一稅收的稅收王，11 月新北個人房地合一稅收高達 13.3 億元，還逆勢增加了 35%，其次是台中市的 7.4 億元，年減 25%，高雄市稅收 6 億元，年減 13%，台北市稅收 4.7 億元，年減 4%，桃園市則是 3 億元，年減幅度高達 62%。