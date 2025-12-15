全台房市交易冷清 今年個人房地合一稅收恐銳減逾百億元
鉅亨網記者張欽發 台北
根據財政部統計資料庫最新資料顯示，2025 年 11 月個人房地合一稅收 41.42 億元，寫下近 9 個月以來新低，累計 1-11 月個人房地合一稅收 474.3 億元，則是年減 23%，推估全年房地合一稅至少年減 100 億元以上，反應市場交易量衰退，另一方面房價也脫離上漲期，影響房地合一稅收。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收減少有喜有憂，比較好的是房價也趨於平穩，對於需要購屋的民眾可以慢慢選慢慢看屋，憂的是稅收減少可能影響財政收入；不過房價大漲過後，房地合一稅收還是蠻驚人的，近期網路就流傳稅捐機關要求社區，提供房地新居裝潢、住戶資料表、參加社區會議、房地入住登記、郵務收發管理及門禁進出紀錄等資料，建議民眾要節稅一定要完全符合相關規定。
統計顯示，11 月個人房地合一稅收為 41.4 億元，年減 20%，若以區域來看，過去常由台中領先的現象已經改變，11 月新北市成為個人房地合一稅收的稅收王，11 月新北個人房地合一稅收高達 13.3 億元，還逆勢增加了 35%，其次是台中市的 7.4 億元，年減 25%，高雄市稅收 6 億元，年減 13%，台北市稅收 4.7 億元，年減 4%，桃園市則是 3 億元，年減幅度高達 62%。
曾敬德表示，個人房地合一稅的 400 萬元免稅規定，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿 6 年等條件，其中不僅僅要連續設籍滿六年，還要有實際居住的事實，由於稅收金額較大，民眾一定要充分了解並完全符合規範。
