鉅亨網編輯林羿君 2025-12-15 14:02

中國國家主席習近平抨擊「灌水」經濟成長數據的行為，並誓言將嚴厲打擊那些僅為追求表面政績、缺乏實質意義的「魯莽」專案。

習近平警告官員勿盲目追求GDP成長 將嚴打「開票經濟」。(圖:shutterstock)

根據中共官方媒體《人民日報》週日報導，習近平上週表示：「所有規劃都必須建立在事實基礎上，追求真實、穩健的成長，不得誇大其詞，並推動高品質、可持續的發展。」

他是在上週召開的中央經濟工作會議上發表上述談話。習近平指出，「凡是不顧實際、盲目冒進，提出過高要求，或在資源配置上缺乏審慎考量的行為，都必須嚴格追究責任。」

習近平在會中也提出地方一些問題，「我們這些年馳而不息糾正形象工程、政績工程，取得了很多成效，但沒有根治，有的地方還出現了新變種」；「有的地方開發區大而不當，有的地方展會論壇活動無序發展，還有『數字注水』、虛假開工、『開票經濟』……」。

人民日報報導特別提示，行語至此，習近平「神色凝重」。

習近平也表示，「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高質量、可持續的發展。對於脫離實際急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子的，要嚴肅問責。」

彭博指出，這番措辭嚴厲、相當罕見的發言，明確要求經濟發展必須重質不重量，並點名多項不當行為，包括：不必要的大型產業園區、地方各類展覽與論壇的無序擴張、統計數據灌水，以及「假開工」等問題。

這番出乎意料地直接且具體的談話，凸顯中國領導層對經濟成長品質與財政資源使用效率的高度憂慮，尤其是在地方債務持續攀升、已限制政府透過擴大支出刺激經濟活動的背景下。在中國，經濟數據的取得本就高度敏感且受到管控，也讓外界更難以判斷整體經濟的真實狀況。

習近平表示，對官員的考核不應只看經濟成長率，還必須納入其在保障民生與維持社會穩定方面的表現。他強調，為經濟長期發展打下穩固基礎的重要性，並不亞於當前刺激成長所採取的措施。

他同時警告，必須防止「低效率」投資，也就是專案一完工就被閒置、甚至棄置的情況發生；並要求官員高度關注近期資本投資下滑的趨勢，但在應對上要保持冷靜。

數據顯示，今年前 11 個月中國固定資產投資年減 2.6%，若趨勢延續，將是自 1998 年有可比統計以來，首度出現全年下滑。

這番談話與習近平今年稍早的發言相互呼應。當時他曾公開斥責地方官員，批評各地一窩蜂將投資集中於相同的新興產業，顯示中央高層對政策在實際執行層面出現偏差，正累積愈來愈強烈的不滿情緒。