美國總統川普表示，他已敦促中國國家主席習近平加快並擴大農產品採購規模，並稱北京「大致上已同意」這麼做。

川普：習近平已「大致同意」買更快、更多美國農產品。

川普 25 日在空軍一號上向向記者表示：「我認為他會在表現上給你們很大的驚喜，而且是往更好的方向。我跟他說，『我希望你能買快一點，也希望你能買多一點。』而他大致上也同意這麼做。」

川普與習近平 24 日進行了為時一小時的通話，討論貿易議題以及中國與日本之間因台灣問題而持續升高的緊張情勢。川普隨後也與日本首相高市早苗通話，向她說明與習近平通話的內容，並形容這場對話「非常棒」。

川普還說：「我認為那一帶的情況目前還算穩定。」

中國與日本的緊張關係持續升溫，起因是高市早苗本月稍早表示，若中國假設性地對台灣發動攻擊，日本可能會做出軍事回應。中國視台灣為其領土的一部分，並嚴厲譴責高市的言論，要求她撤回說法。

自那之後，中國對日本發布了暫勿前往的旅遊警示，並暫停部分日本電影的審查，同時禁止進口日本海鮮。雙方也加大軍事演訓力度，中國宣布在東海進行巡邏，日本則公布計畫，將在接近台灣的地區部署飛彈。

川普介入調解這場衝突之際，美國也正敦促中國儘速敲定上月兩國領袖在南韓會面時所達成停火協議的關鍵細節。