〈陸股盤後〉中國11月零售銷售減速至1.3% 疫情衝擊以來最低紀錄 三大指數走低

中國股市三大指數周一（15 日）收盤走低，中國 11 月工業生產成長 4.8%，零售銷售增長步伐減速至 1.3%，寫下新冠肺炎疫情衝擊以來最低紀錄，凸顯經濟面臨的風險日益升高。
滬指周一收盤跌 0.55% 報 3,867.92 點，深證成指跌 1.1% 報 13,112.09 點，創業板指跌 1.77% 報 3,137.80 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7945 兆元。
盤面上看，半導體、媒體、醫藥類股走低，保險、零售、食品飲料、鋼鐵、釀酒族群拉升。
中國國家統計局周一公布的數據顯示，11 月工業生產較一年前成長 4.8%，不如前月的 4.9%；零售銷售增長 1.3%，不如前值的 2.9%，比分析師原估還慘；城鎮調查失業率則維持在 5.1% 的水準。
國家統計局表示，總的來看，11 月國民經濟運行總體平穩，延續穩中有進發展態勢。但外部不穩定不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。
國家統計局說，下階段要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
《彭博》指出，國內消費和企業需求疲軟困擾中國數年，導致長期通貨緊縮，損害了企業利潤和勞工薪資。種種跡象表明，局勢可能尚未好轉，貸款增速放緩，而且近幾個月來投資急劇下滑。
11 月消費成長放緩的部分原因可能是汽車銷量下滑以及「雙 11」促銷活動提前開跑。高盛集團王立升（Lisheng Wang）等經濟學家等指出，「雙 11」促銷活動提前開跑意味著部分需求轉移到了 10 月。
零售銷售也受到不利統計因素的影響。中國從 2024 年底開始逐步推出消費品補貼，導致基期較高。
上周中共在中央經濟工作會議上將提振內需列為新一年首要任務，儘管中共承諾將繼續推行支持經濟成長的政策，但目前看來，短期內中共似乎不會推出任何激進措施。
