中國官媒《人民日報》今 (30) 日刊發中共中央政治局常委、國務院總理李強署名文章《「十五五」時期經濟社會發展的指導方針（學習貫徹黨的二十屆四中全會精神）》，文中圍繞在黨的二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》(下稱《建議》)，系統闡釋「十五五」時期經濟社會發展的歷史方位、指導方針內涵及實踐要求，為未來五年中國發展錨定方向、提供遵循。

中國式現代化關鍵五年！李強：「十五五」以實幹開創強國建設新局面

《建議》明確指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化進程中「承前啟後的關鍵五年」，李強在文章中強調必須從中國式現代化歷史進程與世界百年變局兩個維度掌握這一方位。

從歷史維度來看，「十五五」是銜接「十四五」與「十六五」的關鍵階段。自中共十八大以來，中國已全面建成小康社會，開啟第二個百年奮鬥目標新征程。 「十四五」時期應對疫情衝擊、風險挑戰，為發展奠定了堅實基礎；「十五五」則需「夯實基礎、全面發力」，既要鞏固優勢、補短板，為 2035 年基本實現現代化築牢根基，又要聚焦「五位一體」「四個全面」協同發力，推動高品質發展顯著發展為顯著發展。

從世界角度來看，全球正經歷大調整、大分化，「不確定難預料因素增加」與「多極化、全球化大勢不可逆轉」並存，李強指出，要統籌「危與機」，既以高水準開放拓展國際合作空間，提升全球產業分工競爭力，又要立足中國國內，以高質量發展應對不確定性，做強中國國內大循環，增強抗風險能力。

《建議》提出的「十五五」指導方針，包含指導思想與「六個堅持」原則，構成系統的發展指引。指導思想明確以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，統籌中國國內國際大局，以推動高品質發展為主題，以改革創新為動力，以滿足人民需求為目的，確保基本實現現代化取得「決定性進展」。李強強調思想核心是接續推進中國式現代化，既要圍繞中心任務集中發力，又要統籌開放與安全，在複雜環境中把握主動。

黨的全面領導、人民至上、高品質發展、全面深化改革、有效市場與有為政府結合、統籌發展與安全等「六個堅持」原則是發展的根本遵循，其中黨的領導是根本保證，人民至上是價值追求，高品質發展是主題，改革是動力，市場與政府協同是治理方法，安全與發展統籌是新命題。

李強指出，需將「六個堅持」貫穿發展各環節，以確定性原則應對不確定性挑戰。

至於如何將指導方針轉化為發展實效，文章從四方面部署實踐路徑。一、，建構新發展格局，掌握發展主動權。李強強調，大國經濟以內需為主導的優勢需充分發揮，「十五五」要做強中國國內大循環，透過全國統一大市場建設消除地方保護與市場分割，釋放超大規模市場紅利；同時擴大高水準開放，拓展國際循環，形成「雙循環」連動效應。

二、推動科創與產業深度融合，發展新質生產力。面對新質生產力發展需求，需統籌教育科技人才一體發展，攻關關鍵核心技術，推動傳統產業升級、新興產業成長、未來產業佈局。李強特別指出，發展新質生產力要「因地制宜」，避免盲目跟風。

三、保障改善民生，紮實推動共同富裕。要將民生改善與擴大內需結合，在解決就業、教育、醫療等「急難愁盼」中培育新增長點。透過實施居民增收計畫、優化收入分配、強化普惠性民生建設，促進低收入族群增收、擴大中等收入群體，形成「發展與民生」良性循環。

四、統籌發展與安全，以新安全格局保障新發展格局。李強強調，發展是安全的基礎，安全是發展的前提。需透過高品質發展壯大物質基礎，同時防範化解重點領域風險，守住不發生系統性風險底線，實現「在發展中固安全、在安全中謀發展」。