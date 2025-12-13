鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.12元，預估目標價為62.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.12元，其中最高估值5.48元，最低估值4.05元，預估目標價為62.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.48(5.48)
|7.34
|7.92
|7.85
|最低值
|4.05(4.05)
|2.72
|1.25
|4.13
|平均值
|5.03(5.01)
|4.92
|4.91
|5.38
|中位數
|5.12(5.04)
|4.76
|4.55
|4.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|279.05億
|307.91億
|300.00億
|282.38億
|最低值
|260.27億
|232.97億
|252.38億
|282.38億
|平均值
|266.81億
|267.17億
|272.96億
|282.38億
|中位數
|264.49億
|263.12億
|272.01億
|282.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|營業收入
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
