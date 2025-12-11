search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至5.04元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.12元下修至5.04元，其中最高估值5.48元，最低估值4.05元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.48(5.54)7.347.927.85
最低值4.05(4.05)2.721.254.13
平均值5.01(5.06)4.944.915.38
中位數5.04(5.12)4.764.554.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值279.05億307.91億300.00億282.38億
最低值258.28億234.24億253.54億282.38億
平均值266.97億267.77億276.38億282.38億
中位數266.01億264.54億275.98億282.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.723.3914.288.290.91
營業收入111.89億184.08億382.10億319.68億285.85億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

HF Sinclair Corp.50.26+0.56%

