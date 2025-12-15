鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至2.21元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.21元，其中最高估值2.37元，最低估值2.08元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.37(2.37)
|5.03
|5.19
|4.74
|最低值
|2.08(2.08)
|2.34
|2.43
|2.11
|平均值
|2.22(2.21)
|3.69
|3.79
|3.79
|中位數
|2.21(2.16)
|3.44
|3.93
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.99億
|50.23億
|55.86億
|52.26億
|最低值
|34.71億
|38.46億
|35.39億
|33.78億
|平均值
|35.34億
|43.93億
|45.18億
|42.60億
|中位數
|35.32億
|43.91億
|46.99億
|41.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
