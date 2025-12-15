search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至2.21元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.21元，其中最高估值2.37元，最低估值2.08元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.37(2.37)5.035.194.74
最低值2.08(2.08)2.342.432.11
平均值2.22(2.21)3.693.793.79
中位數2.21(2.16)3.443.934.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.99億50.23億55.86億52.26億
最低值34.71億38.46億35.39億33.78億
平均值35.34億43.93億45.18億42.60億
中位數35.32億43.91億46.99億41.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


