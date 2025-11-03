search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.9元，其中最高估值5.54元，最低估值2.72元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.54(5.32)5.156.837.85
最低值2.72(2.72)2.781.293.97
平均值4.69(4.54)4.274.515.33
中位數4.9(4.7)4.524.284.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值287.51億305.03億300.00億282.38億
最低值250.93億231.12億250.64億282.38億
平均值268.02億267.07億275.15億282.38億
中位數267.99億265.32億275.32億282.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.723.3914.288.290.91
營業收入111.89億184.08億382.10億319.68億285.85億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

