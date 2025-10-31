鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為60.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.48元，其中最高估值5.32元，最低估值2.72元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.32(5.32)
|6.25
|7.95
|10.5
|最低值
|2.72(2.72)
|2.94
|2.21
|3.97
|平均值
|4.43(4.31)
|4.34
|4.72
|6.21
|中位數
|4.48(4.28)
|4.49
|4.28
|4.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|287.51億
|305.03億
|300.00億
|282.38億
|最低值
|250.93億
|231.12億
|250.64億
|282.38億
|平均值
|267.64億
|267.34億
|275.18億
|282.38億
|中位數
|266.87億
|266.05億
|275.32億
|282.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|營業收入
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
