根據FactSet最新調查，共23位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.96元下修至5.85元，其中最高估值6.5元，最低估值5.65元，預估目標價為73.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.5(6.5)
|7.9
|9.03
|9.85
|最低值
|5.65(5.65)
|6.5
|7.3
|8.95
|平均值
|5.91(5.93)
|7.17
|8.11
|9.36
|中位數
|5.85(5.96)
|7.04
|8
|9.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|634.46億
|669.70億
|696.28億
|692.41億
|最低值
|582.88億
|608.49億
|640.14億
|669.09億
|平均值
|587.52億
|622.72億
|654.35億
|680.75億
|中位數
|584.77億
|620.32億
|650.33億
|680.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.49
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|營業收入
|170.95億
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
