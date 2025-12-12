鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-12 15:40

社群媒體平台 Reddit 近日向澳洲高等法院提出法律挑戰，質疑澳洲針對 16 歲以下青少年實施的社群媒體禁令的適用性與法律效力。這項禁令被譽為澳洲「全球領先」的法律，目標涵蓋了包括 Reddit 在內的 10 個主要平台。

Reddit提出法律挑戰 質疑澳洲16歲以下社媒禁令(圖:shutterstock)

Reddit 雖然表示同意保護未成年人的重要性，但認為新法律對其公司的應用並不準確。

公司在法庭文件中指出，該法案具有「不幸的影響」，即對成年人及未成年人都造成了侵入性且可能不安全的驗證程序。此外，Reddit 認為這項法律在決定哪些平台應被包含方面，造成了「不合邏輯的拼湊」。

平台的核心論點在於，Reddit 是一個主要供成人使用的論壇，其核心目的是促進用戶之間「知識共享」和基於內容的互動，而不是傳統的社群網絡。Reddit 認為自己與那些允許用戶「交朋友」或張貼個人照片的網站有很大不同，且「線上社群互動」並非其唯一或主要目的。

此次法律挑戰的重要依據是，Reddit 認為該禁令侵犯了憲法中默認的政治交流自由，並聲稱該法律對所有網路使用者都構成了嚴重的隱私與政治表達問題。Reddit 強調，他們並非為了逃避法規，也無意基於商業原因保留年輕用戶，因為未滿 16 歲的用戶並非其平台的主要市場。

針對這項法律挑戰，阿爾巴尼斯 (Anthony Albanese) 政府發言人表示，政府「站在澳洲父母和孩子的這一邊，而不是平台這邊」，並承諾將堅定不移地保護澳洲年輕人免受社群媒體上的傷害。