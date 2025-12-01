search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.05%，報159.87美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日00:22股價下跌8.5美元，報159.87美元，跌幅5.05%，成交量305,340（股），盤中最高價165.50美元、最低價159.87美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.84%
  • 近 1 月：+15.26%
  • 近 3 月：+53.35%
  • 近 6 月：+60.46%
  • 今年以來：-5.13%

美股盤中速報Onto Innovation Inc.

S&P 5006886.620.00%
道瓊指數48679.221.29%
NASDAQ23506.62-0.62%
費城半導體7313.56-2.06%
Onto Innovation Inc.160.045-4.94%

