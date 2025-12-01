盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.05%，報159.87美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日00:22股價下跌8.5美元，報159.87美元，跌幅5.05%，成交量305,340（股），盤中最高價165.50美元、最低價159.87美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.84%
- 近 1 月：+15.26%
- 近 3 月：+53.35%
- 近 6 月：+60.46%
- 今年以來：-5.13%
