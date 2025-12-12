盤中速報 - 費城半導體大跌1.5%，報7300.12點
截至台北時間12日10:30，費城半導體下跌111.37點（或1.5%），暫報7300.12點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.71%
- 近 1 月：+6.19%
- 近 3 月：+23.62%
- 近 6 月：+41.64%
- 今年以來：+47.6%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌3.8%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.29%；英特爾(INTC-US)下跌3.11%；應用材料(AMAT-US)下跌1.83%；博通(AVGO-US)下跌1.6%。
部分成分股表現相對穩健，和康電訊(MTSI-US)上漲1.95%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.21%；亞德諾(ADI-US)上漲0.65%；科磊(KLAC-US)上漲0.59%；連貫(COHR-US)上漲0.53%。
