鉅亨速報

Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.58元，最低估值0.46元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.58(0.69)0.921.371.89
最低值0.46(0.46)0.720.71.05
平均值0.52(0.53)0.81.011.36
中位數0.53(0.52)0.780.991.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值126.87億137.97億151.70億168.15億
最低值125.32億133.82億141.13億151.40億
平均值125.94億135.80億146.41億159.54億
中位數125.94億135.99億146.78億157.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.23-0.180.120.090.93
營業收入71.46億88.91億100.99億111.48億118.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


