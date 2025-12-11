鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為46.00元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.58元，最低估值0.46元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.58(0.69)
|0.92
|1.37
|1.89
|最低值
|0.46(0.46)
|0.72
|0.7
|1.05
|平均值
|0.52(0.53)
|0.8
|1.01
|1.36
|中位數
|0.53(0.52)
|0.78
|0.99
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|126.87億
|137.97億
|151.70億
|168.15億
|最低值
|125.32億
|133.82億
|141.13億
|151.40億
|平均值
|125.94億
|135.80億
|146.41億
|159.54億
|中位數
|125.94億
|135.99億
|146.78億
|157.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.23
|-0.18
|0.12
|0.09
|0.93
|營業收入
|71.46億
|88.91億
|100.99億
|111.48億
|118.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
