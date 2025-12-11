鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-11 11:05

台北車站向來被視為北市最重要的交通樞紐，不僅匯聚高鐵、捷運、台鐵與客運路網，更是市民生活、活動的核心地段。房仲業者以台北車站為中心，延伸至捷運 10 分鐘通勤圈內的各站點，統計周邊近一年的房市交易數據。數據顯示，在台北車站捷運通勤 10 分鐘的車程內，仍能找到均價 6 字頭以下的房屋。

在此次統計中，最具價格優勢的站點為板南線的龍山寺站，其周邊近一年成屋平均單價僅約 58.9 萬元，不但為 10 站中最親民的價格，更位於台北市中心，不僅鄰近即有萬華車站，台北車站和板橋車站也都只需要 10 分鐘的捷運車程，交通優勢相當明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，除了交通優勢之外，龍山寺捷運站周遭鄰近公園、市場，生活機能成熟。雖然龍山寺站屬萬華老城區，住宅以公寓與老大樓為主，因此整體價格不高，但其較親民的單價以及便利性，近一年交易量達 147 件，房市交易熱絡。對預算有限、同時希望住在北市核心帶的首購族而言，是入手門檻相對友善的選擇。

榜上交易最熱絡的捷運站，為板南線上的江子翠站。陳金萍指出，江子翠早已是成熟商圈，生活機能十分優越，加上距離板橋和台北車站等蛋黃區皆不遠，地理位置上頗具優勢，因此吸引許多購屋族喜愛優先置產於此。江子翠站近一年成交件數達 221 件，等於是一天半就能成交一件，市場十分熱絡，而從江子翠站通勤至台北車站僅需約 9 分鐘，周邊平均單價為 65.7 萬元，對比台北車站的 82.1 萬元也有一定價差，價格相當有競爭力。

而距離台北車站僅 1、2 站之遙的西門站、北門站以及小南門站也均有進榜。三站擁有相對較短的通勤距離，近一年平均單價仍落在 7 字頭，相比台北車站周邊 8 字頭的行情也有一定價差。

陳金萍表示，作為相鄰站點的西門站周邊多是商業用途，或是較為老舊的住宅，因此成屋價格相對較低，近一年平均單價為 71.8 萬元。不過站外就是知名街區西門町，人潮、商業活動十分熱絡。而北門站平均單價則約 73 萬元，其優勢在於鄰近迪化街、大稻埕商圈，加上可直通機場捷運，十分便利，而站點周邊多以老舊公寓為主，房價相對親民許多。