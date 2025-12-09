〈房產〉七都預售交易冷！1-9月交易量萎縮74.7% 但這五個行政區逆增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-09 11:58

全台房市受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫。房仲業者統計 2025 年 1-9 月七都預售屋的交易量與總銷金額，發現月七都僅成交 2 萬 2,068 件，與 2024 年同期的 8 萬 7,181 件，量縮達 74.7%，交易量衰退幅度顯著。

全台七都預售交易冷 ，今年1-9月交易量萎縮高達74.7%。(鉅亨網記者張欽發攝)

但在整體市場低迷之下，仍有部分行政區逆勢成長，成為今年罕見的亮點。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年七都 1-9 月的預售市場延續去年下半年較低迷的市況，消費者購屋心態轉保守，量能自然受到壓縮。使整體交易量較去年下滑不少，今年 1-9 月的預售屋交易量只剩下去年同期的四分之一。

至於預售屋總銷金額的變化，陳金萍指出，今年七都 1-9 月的預售屋總銷金額僅 4600 億元，相較去年同期的 1.64 兆元，年減 72.0%，受七都預售屋整體交易量縮明顯的關係，連帶使總銷金額也明顯下滑。

不過，仍有部分行政區交易量逆勢成長。今年七都 1-9 月預售屋交易量年增最多的是高雄市的新興區，今年交易量 470 件，較去年的 339 件，年增 38.6%。陳金萍表示，新興區為高雄市發展最早的市中心，擁有便捷的交通路網與成熟的生活機能，因此受到許多購屋族的喜愛。不過，當地因發展飽和、素地稀缺，加上新案供給少，預售交易量不多。而今年剛好適逢近捷運美麗島站、中央公園的指標性建案推出，加上自住需求穩定，直接挹注當地不少的預售交易量能，使交易量較去年逆勢增加。

至於預售交易量也逆勢成長的二、三名為台北市的大同區、萬華區。陳金萍說，這兩區的預售屋交易量在今年能不減反增，主要與建商多推出低總價的小宅新案有關，降低購屋門檻，能有效受到首購、小資族群的青睞。再加上這兩區交通便利、商圈與生活機能成熟，且房價相較於台北市的中心區域親民許多，剛性需求強勁。

而新北市也入榜 2 個行政區，陳金萍指出，新北市的預售新案受惠於北市外溢族群及當地置產族群的買盤，只要是位於交通便利、生活機能佳的建案，幾乎都有望順利完銷，其中又以新店、永和區的建案更為稀缺，因這 2 區鮮少有大坪數的素地可開發，使新案供給相當有限。而今年剛好有幾個新案陸續推出，預售屋買氣仍穩定，使新店、永和區交易量呈逆勢增加。