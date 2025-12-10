〈房產〉半導體龍頭助攻+嘉科效應外溢 太保、嘉市房價逆勢抗跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-10 13:19

近期房市急凍，但部分縣市仍具發展潛力，如半導體龍頭進駐的嘉義科學園區周邊行政區，房市表現俱佳。房仲業者觀察實價登錄數據，長期屬房價凹陷區的雲林縣，該縣房價大漲，如北港鎮僅隔一年房價即大漲近 3 成；至於大嘉義地區則以太保市、嘉義市兩市房價漲勢最猛。

半導體龍頭助攻+嘉科效應外溢，房仲：太保、嘉市房價逆勢抗跌。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，中南部部分縣市過去少有大型建設，如有產業議題進駐，可為地方注入強心針，致使價格具抗跌性。

‌



依實價登錄資料，雲林縣今年新案平均行情約每坪 26.1 萬元，其中不少行政區皆呈現大幅起漲，如北港鎮今年新案平均成交單價來到 24.7 萬元，相較去年飆漲 27.3%。大家房屋北港財神加盟店店東蘇聖賓分析，北港鎮屬於雲林海線的商業、文化以及生活中心，整個生活圈人口預估有近 14 萬人以上，加上近期北港糖廠周邊土地逐漸活化，吸引商場、連鎖品牌進駐，商圈機能成熟，但北港鎮蛋黃區土地稀缺，新案供給跟不上需求，預售價格有起漲空間。

此外，北港鄰近嘉義縣，受嘉義科學園區議題帶動，區域受到嘉科新貴、置產族群青睞，讓房市具發展前景，使新案行情上揚。

另在嘉義縣市方面，觀察數據，嘉義縣今年新案平均成交行情來到 29.5 萬元，相較去年修正 5.4%；不過，其中仍有太保市房市表現較佳，今年嘉義市新案成交行情達 34.7 萬元，年漲幅約 4.5%；另外，嘉義市新案行情則來到 38.3 萬元，為大嘉義地區房價領頭羊，且較去年仍維持成長 10.1%。住商不動產嘉南區協理陳佩吟補充，太保市近期受惠於嘉科議題，加諸有嘉義高鐵特區廣大開發用地，吸引不少品牌建商進駐，進而推升行情逐漸起漲；至於嘉義市，近期市中心啟動指標都更案，帶動新案行情上揚，亦吸引部分北部建商進駐垂楊路、文化夜市一帶，令市區整體房價具支撐力道。