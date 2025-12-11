〈房產〉指標案登場也解不開僵局 住展風向球亮出今年第9顆衰退燈號　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-11 10:47

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，11 月受到年底預售大案進場推升供給，分數進步至 38.2 分，不過買氣並未同步響應，燈號仍維持衰退的黃藍燈，六大構成項目呈現預售屋推案量上升，新成屋戶數下滑，來客組數，成交組數、議價率、待售建案數分數持平。

指標案登場也解不開僵局 住展風向球亮出今年第9顆衰退燈號。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰分析，雖然房市弱化，今年部分個案表現，讓具備品牌、地段優勢的建案仍危機入世，另也有新案醞釀許久，眼下時值年底，再拖下去年復一年，不得不推而加緊腳步上場，11 月預售案量攀揚至 800 多億元，可比擬今年 329 檔期盛況，較前月增 200 多億元，指標案有華固、遠揚、甲山林建設各自在新北市新店區、板橋區、三重區公開之總銷破百億元案，而寶佳建設在桃園市也有 70 多億元案量新案，加上台北市松山區、新北市泰山區、中和區有科達、富品、義泰、東瑩各有達 40 多億元的新案，拉抬供給面有所成長。

‌



同為新案市場，新成屋購置得即刻面對貸款不易的壓力，價碼又偏高，開案量與預售案兩樣情，新成屋戶數在 11 月僅推百餘戶，較前月減少 100 多戶，除了新竹縣湖口鄉的靜巷新案推出 20 多戶外，餘案都只有十多戶，甚至更少，實沒有亮點可言。

需求面毫無起色，雖然在新北市板橋區、新店區、永和區，以及桃園市大有地區傳出逆勢銷況熱潮，終究為個案表現，整體追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為 12.9 組與 0.6 組，相當冷清，其中約一半的比例出現單周僅個位數的賞屋組數，或是單周交易 0 組的狀態，天氣冷案場更冷，如今多有案場大唱空城計，要先預約才會指派銷售人員服務。

而先前建商節制推案，讓待售建案數量有受控跡象，但年底又見不少新案亮相，買氣卻依然低迷難以穩定去化舊案，待售建案數量遂走升至 1452 案，比前月增近 40 案，後續賣壓再受關注。

開價與成交價保持在一成以內，實價資訊中仍顯示不少新案成交價格居高不下，還有創價交易，不乏買盤不再期待房價下修，建案物有所值便直接出手。亦可觀察些許新案開價貼近市場不再走高，或是提供裝潢、彈性付款條件等方式，因此不再有太多價格討論空間，而買方感受誠意加以購置，遂控制住議價率。

陳炳辰指出，剩下最後一個月的新建案市況依舊沒有樂觀條件，尤其是在買氣上將更觀望來年態勢，較可留意新北市尚有數個百億元量體案有機會再搶搭末班車公開，北台灣在 2025 年推案量因此有望攀上兆元水準，然而低空飛過兆元關卡的成績，恐怕還是敬陪末座 2018 年破兆推案量以來紀錄。