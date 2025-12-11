search icon



美財政部擬掌反洗錢執法核心 FinCEN可推翻監管裁定

鉅亨網編譯王貞懿

《華爾街日報》周三 (10 日) 報導，川普政府正準備改革反洗錢規定，試圖改造這套用於追查毒販、恐怖分子和其他犯罪分子非法交易的系統，提議讓財政部扮演更核心的角色。

cover image of news article
川普政府擬改革反洗錢規定，財政部旗下FinCEN將有權否決其他監管機構裁定。(圖:Shutterstock)

現行制度讓執法官員對非法金融有一些了解，但不見得能有效阻止洗錢發生。《華爾街日報》今年稍早報導，洛杉磯郡一個洗錢集團為墨西哥販毒集團洗錢超過 5000 萬美元，包括在摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 分行存入六位數金額。


銀行業一直要求改革，並批評監管機構過於關注技術合規，而非洗錢法的精神。川普政府和財政部長貝森特 (Scott Bessent) 認為，對銀行的限制抑制了經濟成長。

反洗錢提案將賦予財政部旗下的 FinCEN 否決權，可推翻其他監管機構對銀行違法的裁定。若最終定案，在某些情況下，銀行可能避免因財政部認為僅是技術性違規而受到處罰。

貝森特 10 月曾預告這項改變，表示未來的修訂將「讓 FinCEN 成為反洗錢執法的把關者」。

根據財政部提案，監管機構若發現違規，基本上必須徵求 FinCEN 許可才能採取執法行動。FinCEN 隨後將考量銀行先前向執法機構提供有用資訊的程度。


