達麗謝志長：所推產品以產業及軌道經濟爲立地條件 有助成交機會

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-12 14:12

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上市建商達麗建設 (6177-TW)2024 賺回超過半個股本，並在今 (12) 日召開股東會，通過去年財報且在盈餘配發上，每股配發現金股利 3.5 元、股票股利 0.5 元，合計達 4 元，達麗董事長謝志長指出，去年 9 月台灣央行祭出信用管制後，市場有稍微停頓一下，但線上銷售個案價格完全沒有變動，沒調漲也沒有降低，主要以軌道經濟及產業發展爲產品利基。

達麗建設董事長謝志長。(鉅亨網記者張欽發攝)

謝志長指出，達麗所推出的個案都有共同的一個條件，基地都在軌道經濟，還有產業發展支持，有需求的人自然會出現，這些看屋者信用條件也好，大多具備銀行貸款資格，因為成交機會也比較高。

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同時，在輝達 (NVDA-US) 海外總部確定落腳台北市北士科園區後，謝志長指出，達麗在北士科當地推出的個案增進 2 成的成交率，也使個案銷售率迅速逼近 5 成。

謝志長指出，達麗建設前些年已提前有因應市場可能變化的策略，不做投資客的案子，因此現階段即將對保和結案的都算順利，也沒有退戶的情形發生。

先前達麗建設拿下台灣南部多項捷運、火車站聯開案，包括台鐵推動「屏東火車站東側新街段三小段 3 地號等 24 筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，由達麗建設獲選為最優申請人， 初步規劃興建地上 20 層、地下 4 層的住商大樓。

謝志長指出，達麗建設以往不投標政府的標案，但前幾年觀察發現，公辦都更、捷運聯開案台灣沒有幾家上市公司在做，就認為有機會並往這個領域出發，特別是高雄市公辦都更案、捷運聯開案，一個個案都一直在招標，地點都是相當的好，也都將是年青族群、換屋族聚集的一個地方，達麗盡量往這個地方向走，納入長期營運開發布局。

在達麗的推案產品規劃方面，過去達麗以 2、3 房格局規劃為主力，對於 4 房產品較為保守，謝志長指出，由市場反應來看，來看房的客群大多是有真實自住需求的人，觀察發現 3 房賣得比 2 房好，未來將調整產品定位策略，達麗將推出更多 3 房的產品

達麗 2025 年預計有 2 大案可完工入帳，包括北投總銷 34.5 億元「達麗天蒔」、台南 91.7 億元「達麗世界仁」，另外還有其他成屋案可銷售。