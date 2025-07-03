達麗去年4元股利訂8/5除權息 今年推案總銷228億元
鉅亨網記者張欽發 台北
上市建商達麗建設 (6177-TW)2024 年賺回超過半個股本，每股配發現金股利 3.5 元、股票股利 0.5 元，合計達 4 元，達麗今 (3) 日公布，去年的現金股息及股票股利，將同步在 8 月 5 日除息交易。達麗預計 2025 年合計案量達 228 億元。
先前達麗建設拿下台灣南部多項捷運、火車站聯開案，包括台鐵推動「屏東火車站東側新街段三小段 3 地號等 24 筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，由達麗建設獲選為最優申請人， 初步規劃興建地上 20 層、地下 4 層的住商大樓。
達麗董事長謝志長指出，達麗建設以往不投標政府的標案，但前幾年觀察發現，公辦都更、捷運聯開案台灣沒有幾家上市公司在做，就認為有機會並往這個領域出發，特別是高雄市公辦都更案、捷運聯開案，一個個案都一直在招標，地點都是相當的好，也都將是年青族群、換屋族聚集的一個地方，達麗盡量往這個地方向走，納入長期營運開發布局。
達麗 2025 年預計有兩大案可完工入帳，包括北投總銷 34.5 億元「達麗天蒔」、台南 91.7 億元「達麗世界仁」，另外還有其他成屋案可銷售。
而在新推案方面，達麗 2025 年合計案量達 228 億元，包括北投總銷 66 億元「達麗河蘊」、高雄 41 億元「達麗世界學」、台中 41 億元「達麗拾穗」、即將推出的台南總銷 80 億元「平實段第一期」。
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