達麗去年4元股利訂8/5除權息 今年推案總銷228億元

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達麗董事長謝志長指出，達麗建設以往不投標政府的標案，但前幾年觀察發現，公辦都更、捷運聯開案台灣沒有幾家上市公司在做，就認為有機會並往這個領域出發，特別是高雄市公辦都更案、捷運聯開案，一個個案都一直在招標，地點都是相當的好，也都將是年青族群、換屋族聚集的一個地方，達麗盡量往這個地方向走，納入長期營運開發布局。