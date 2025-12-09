鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估上修至8.23元，預估目標價為102.00元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.01元上修至8.23元，其中最高估值9.09元，最低估值7.85元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.09(9.09)
|10.69
|9.16
|最低值
|7.85(7.74)
|7.17
|8.11
|平均值
|8.35(8.24)
|8.9
|8.64
|中位數
|8.23(8.01)
|8.82
|8.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.23億
|36.20億
|33.14億
|最低值
|25.95億
|27.35億
|33.14億
|平均值
|26.69億
|32.59億
|33.14億
|中位數
|26.78億
|33.40億
|33.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.97
|6.15
|5.17
|0.84
|5.68
|營業收入
|18.26億
|30.69億
|22.62億
|17.28億
|22.32億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
