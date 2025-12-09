search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估上修至8.23元，預估目標價為102.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.01元上修至8.23元，其中最高估值9.09元，最低估值7.85元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.09(9.09)10.699.16
最低值7.85(7.74)7.178.11
平均值8.35(8.24)8.98.64
中位數8.23(8.01)8.828.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值27.23億36.20億33.14億
最低值25.95億27.35億33.14億
平均值26.69億32.59億33.14億
中位數26.78億33.40億33.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.976.155.170.845.68
營業收入18.26億30.69億22.62億17.28億22.32億

詳細資訊請看美股內頁：
National Fuel Gas公司(NFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNFG

相關行情

台股首頁我要存股
National Fuel Gas公司81.89+0.52%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty