鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為21.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.85元，其中最高估值0.98元，最低估值0.72元，預估目標價為21.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.98(0.98)1.772.331.93
最低值0.72(0.72)0.461.170.94
平均值0.85(0.88)1.251.61.31
中位數0.85(0.91)1.371.391.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.93億40.83億42.80億28.32億
最低值19.62億17.48億25.15億21.22億
平均值20.26億27.09億31.44億24.77億
中位數20.23億25.74億28.91億24.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.11-0.13-0.28-0.300.15
營業收入7.77億8.32億7.61億8.10億10.71億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSCDE

