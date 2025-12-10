鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為21.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.85元，其中最高估值0.98元，最低估值0.72元，預估目標價為21.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.98(0.98)
|1.77
|2.33
|1.93
|最低值
|0.72(0.72)
|0.46
|1.17
|0.94
|平均值
|0.85(0.88)
|1.25
|1.6
|1.31
|中位數
|0.85(0.91)
|1.37
|1.39
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.93億
|40.83億
|42.80億
|28.32億
|最低值
|19.62億
|17.48億
|25.15億
|21.22億
|平均值
|20.26億
|27.09億
|31.44億
|24.77億
|中位數
|20.23億
|25.74億
|28.91億
|24.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.11
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|營業收入
|7.77億
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業CDE-US的目標價調升至22元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業CDE-US的目標價調升至21元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.86元，預估目標價為20.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇