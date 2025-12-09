鉅亨網新聞中心 2025-12-09 10:42

泰國陸軍參謀長 8 日表示，泰國軍方設定的目標是重創柬埔寨的軍事能力，以便在未來很長一段時間內消除其威脅。該國外交部同日也稱，將持續對柬埔寨的軍事行動，直到泰國的主權和領土完整得到保障。

邊境戰火再起！泰國設定「重創柬埔寨軍事能力」目標。(圖:shutterstock)

泰國外交部發言人尼康德 · 巴蘭庫拉指出，柬埔寨「踐踏」了兩國達成的停火協議。

泰國總理阿努廷表示，泰國政府和軍方正在捍衛本國的主權，但相關軍事行動不方便公開，泰國有信心不會受到任何鄰國的攻擊。

當被問及是否會和柬埔寨開啟談判時，阿努廷稱鑑於柬埔寨對泰國採取的行動，泰國不會進行任何談判。他也表示已向國際組織提交相關證據和信函，證明泰國沒有侵略任何人，也絕不允許任何人侵略泰國。

柬埔寨參議院主席洪森對此宣稱，泰國軍隊對柬方發動攻擊，柬埔寨方面必須採取報復行動的紅線已經劃定，建議各級指揮官向士兵強調這一點。

洪森在社群媒體上發文寫道：「所有一線部隊必須保持耐心，因為侵略者從 7 日開始，一直在使用各種武器向我們開火。」他指出，泰國襲擊旨在迫使柬埔寨軍隊還擊，從而破壞停火協議和柬泰和平聯合聲明。

洪森還指出，他已取消其他任務，以便與柬埔寨首相洪瑪奈共同指揮軍隊應對「侵略」。

8 日的衝突是自 7 月五天火箭和重砲交火以來最激烈的，當時至少有 48 人喪生，30 萬人流離失所，之後川普介入斡旋達成停火協議。