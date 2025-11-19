鉅亨網新聞中心 2025-11-19 14:21

泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）18 日透露，近期曾與美國總統川普通話，雙方就泰柬邊境日益升溫的緊張局勢交換意見，川普表示支持泰國掃雷，動作越快，美國就會調降關稅。

泰柬邊境衝突升溫 川普挺泰國掃雷 揚言「動作快一點就降稅」。(圖:shutterstock)

阿努廷形容川普作風「直率」，並表示雙方對話坦誠公開，未附帶任何隱藏條件。針對泰方日前表態，若柬埔寨再次違反協議，曼谷當局將暫停參與《聯合聲明》一事，川普對泰國目前的掃雷行動表達了關切。

阿努廷特別強調，暫停參與並不代表取消，泰國正依據自身決策持續進行排雷作業。他指出，「過往需雙方同步推進，如今我們基於人道主義立場獨立掃雷，這正是美國總統所樂見的。」

據阿努廷轉述，川普承諾將告知柬埔寨切勿阻礙泰方行動，並敦促掃雷工作儘速完成。

阿努廷更引述川普的話表示：「我們動作越快，他就會削減幾個百分點的關稅。」他補充道：「無論這是否為玩笑話，既然出自此等層級領袖之口，我方必將全力以赴。」

針對外界關注是否擔憂關稅談判與邊境問題掛鉤，阿努廷回應表示，已分別與川普總統及馬來西亞總理商討此事；但他指出，美國貿易代表辦公室（USTR）的相關聲明發布於雙方會談之前，時序上有所不同。

路透社稍早報導指出，泰國外交部證實 14 日晚間收到美國貿易代表辦公室來函，宣布暫停雙邊貿易談判，直到泰國重申承諾並執行與柬埔寨的停火協議。

泰國商務部隨後表示，泰美兩國領導人通話後，泰國政府已確認按原定時程與美國進行貿易談判。