鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.(COO-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為87.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.41元上修至4.49元，其中最高估值4.55元，最低估值4.32元，預估目標價為87.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.55(4.49)
|5.05
|5.7
|5.77
|最低值
|4.32(4.31)
|4.64
|5.28
|5.77
|平均值
|4.46(4.4)
|4.88
|5.43
|5.77
|中位數
|4.49(4.41)
|4.9
|5.4
|5.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.71億
|46.80億
|50.24億
|50.46億
|最低值
|42.69億
|44.67億
|47.70億
|50.46億
|平均值
|43.16億
|45.49億
|48.56億
|50.46億
|中位數
|43.17億
|45.37億
|48.13億
|50.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.79
|1.94
|1.48
|1.96
|1.87
|營業收入
|29.23億
|33.08億
|35.93億
|38.95億
|40.92億
詳細資訊請看美股內頁：
Cooper Companies, Inc.(COO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
