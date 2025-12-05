search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.(COO-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為87.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.41元上修至4.49元，其中最高估值4.55元，最低估值4.32元，預估目標價為87.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.55(4.49)5.055.75.77
最低值4.32(4.31)4.645.285.77
平均值4.46(4.4)4.885.435.77
中位數4.49(4.41)4.95.45.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.71億46.80億50.24億50.46億
最低值42.69億44.67億47.70億50.46億
平均值43.16億45.49億48.56億50.46億
中位數43.17億45.37億48.13億50.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.791.941.481.961.87
營業收入29.23億33.08億35.93億38.95億40.92億

詳細資訊請看美股內頁：
Cooper Companies, Inc.(COO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOO

