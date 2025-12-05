search icon



全球億萬富翁總數達到2,900人 創下歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔

瑞銀集團發布的研究報告顯示，受益於科技公司估值飆升和全球股市上漲，全球億萬富翁數量在 2025 年再創新高。

cover image of news article
全球億萬富翁總數達到2,900人，創下歷史新高。（圖：Shutterstock）

這份報告基於瑞銀部分超高淨值客戶的調查，以及覆蓋全球所有區域、47 個市場的億萬富翁財富數據庫。


據《華爾街日報》周四（4 日）報導，目前全球共有約 2,900 位億萬富翁，合計掌控 15.8 兆美元的財富，一年前這一數字為約 2,700 人、近 14 兆美元。

2025 年新增億萬富翁 287 人，為 2015 年瑞銀有統計以來次高，僅比 2021 年少，當時多國政府大規模刺激和低利率政策催動資產價格飆升。

瑞銀美國私人財富管理負責人 John Mathews 表示：「你可以看到億萬富翁群體增長腳步加速，而且是來自各個領域。」他說，新晉億萬富翁既有創業者，也有繼承者。

報告期內（截至 2025 年 4 月 4 日的 12 個月）全球股市整體走高，儘管美國政府加徵關稅引發市場震盪，但隨後大盤再度回升，仍為財富增長提供助力。

今年新增的「白手起家」億萬富翁來自多個行業，包括 Colossal Biosciences 創始人 Ben Lamm，基礎設施投資公司 Stonepeak Partners 共同創始人 Michael Dorrell，中國蜜雪冰城張氏兄弟等。

繼承型億萬富翁新增 91 人，他們合計繼承資產 2,980 億美元，包括德國兩大家族製藥企業的 15 名成員。

Mathews 說：「我們談論所謂『大規模財富代際轉移』已經超過十年了，現在這一趨勢正在變為現實。」

瑞銀預計大部分財富繼承將發生在美國，接著是印度、法國、德國和瑞士。

財富情報公司 Altrata 的另一份報告也顯示，全球億萬富翁數量同樣改寫歷史紀錄。Altrata 估計全球共有 3,508 位億萬富翁，合計坐擁 13.4 兆美元財富，約三分之一來自美國。


