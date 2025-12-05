鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-05 09:00

瑞銀集團發布的研究報告顯示，受益於科技公司估值飆升和全球股市上漲，全球億萬富翁數量在 2025 年再創新高。

全球億萬富翁總數達到2,900人，創下歷史新高。（圖：Shutterstock）

這份報告基於瑞銀部分超高淨值客戶的調查，以及覆蓋全球所有區域、47 個市場的億萬富翁財富數據庫。

‌



據《華爾街日報》周四（4 日）報導，目前全球共有約 2,900 位億萬富翁，合計掌控 15.8 兆美元的財富，一年前這一數字為約 2,700 人、近 14 兆美元。

2025 年新增億萬富翁 287 人，為 2015 年瑞銀有統計以來次高，僅比 2021 年少，當時多國政府大規模刺激和低利率政策催動資產價格飆升。

瑞銀美國私人財富管理負責人 John Mathews 表示：「你可以看到億萬富翁群體增長腳步加速，而且是來自各個領域。」他說，新晉億萬富翁既有創業者，也有繼承者。

報告期內（截至 2025 年 4 月 4 日的 12 個月）全球股市整體走高，儘管美國政府加徵關稅引發市場震盪，但隨後大盤再度回升，仍為財富增長提供助力。

今年新增的「白手起家」億萬富翁來自多個行業，包括 Colossal Biosciences 創始人 Ben Lamm，基礎設施投資公司 Stonepeak Partners 共同創始人 Michael Dorrell，中國蜜雪冰城張氏兄弟等。

繼承型億萬富翁新增 91 人，他們合計繼承資產 2,980 億美元，包括德國兩大家族製藥企業的 15 名成員。

Mathews 說：「我們談論所謂『大規模財富代際轉移』已經超過十年了，現在這一趨勢正在變為現實。」

瑞銀預計大部分財富繼承將發生在美國，接著是印度、法國、德國和瑞士。