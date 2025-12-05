鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調降至41.5元，幅度約5.68%

search icon



Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調降至41.5元，幅度約5.68%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)提出目標價估值：中位數由44元下修至41.5元，調降幅度5.68%。其中最高估值85元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Hims & Hers Health Inc - Class A評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀3位。

Hims & Hers Health Inc - Class A今(5日)收盤價為40.21元。近5日股價下跌5.68%，標普指數上漲0.54%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



美股HIMS市場預估目標價

Hims & Hers Health Inc - Class A40.02+7.96%

