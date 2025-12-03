鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.5元，其中最高估值0.58元，最低估值0.38元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.58(0.58)
|1.37
|1.25
|1.23
|最低值
|0.38(0.38)
|0.15
|0.21
|1.13
|平均值
|0.47(0.47)
|0.62
|0.77
|1.18
|中位數
|0.5(0.48)
|0.61
|0.78
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.70億
|30.17億
|38.21億
|37.00億
|最低值
|23.38億
|25.21億
|27.95億
|31.54億
|平均值
|23.49億
|28.02億
|33.80億
|34.27億
|中位數
|23.47億
|27.97億
|33.12億
|34.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|0.53
|營業收入
|0.00
|2.72億
|5.27億
|8.72億
|14.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調降至44元，幅度約4.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調降至46元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為44.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調降至44元，幅度約4.35%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇