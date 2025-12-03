search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.5元，其中最高估值0.58元，最低估值0.38元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.58(0.58)1.371.251.23
最低值0.38(0.38)0.150.211.13
平均值0.47(0.47)0.620.771.18
中位數0.5(0.48)0.610.781.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.70億30.17億38.21億37.00億
最低值23.38億25.21億27.95億31.54億
平均值23.49億28.02億33.80億34.27億
中位數23.47億27.97億33.12億34.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.07-0.58-0.32-0.110.53
營業收入0.002.72億5.27億8.72億14.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


