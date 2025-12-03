search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調降至44元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)提出目標價估值：中位數由46元下修至44元，調降幅度4.35%。其中最高估值85元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Hims & Hers Health Inc - Class A評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀3位。

Hims & Hers Health Inc - Class A今(3日)收盤價為37.13元。近5日股價上漲4.35%，標普指數上漲1.6%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



