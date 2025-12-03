鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.44元，預估目標價為116.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.36元上修至3.44元，其中最高估值3.47元，最低估值3.35元，預估目標價為116.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.47(3.49)
|4
|4.27
|4.64
|最低值
|3.35(3.27)
|3.47
|3.78
|4.15
|平均值
|3.41(3.38)
|3.64
|4
|4.4
|中位數
|3.44(3.36)
|3.62
|3.99
|4.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.21億
|33.04億
|37.74億
|38.67億
|最低值
|28.77億
|30.79億
|33.22億
|37.62億
|平均值
|28.96億
|31.63億
|34.70億
|38.14億
|中位數
|29.07億
|31.67億
|34.55億
|38.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.09
|-5.73
|-5.16
|-2.17
|0.06
|營業收入
|8.35億
|13.00億
|18.58億
|22.63億
|26.10億
詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
