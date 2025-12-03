鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.44元，預估目標價為116.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共42位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.36元上修至3.44元，其中最高估值3.47元，最低估值3.35元，預估目標價為116.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.47(3.49)44.274.64
最低值3.35(3.27)3.473.784.15
平均值3.41(3.38)3.6444.4
中位數3.44(3.36)3.623.994.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.21億33.04億37.74億38.67億
最低值28.77億30.79億33.22億37.62億
平均值28.96億31.63億34.70億38.14億
中位數29.07億31.67億34.55億38.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.09-5.73-5.16-2.170.06
營業收入8.35億13.00億18.58億22.63億26.10億

詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


