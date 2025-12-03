鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-03 18:44

市場對美國聯準會 12 月降息預期持續升高，主要亞幣普遍走揚，台北股匯也呈雙漲走勢，外資今 (3) 日持續買超台股，並偏向匯入，帶動新台幣兌美元一度強升逾 1 角，終場在央行調節下，升值 9.1 分，以 31.344 元作收，中止連 3 貶，不過，匯市整體交投轉淡，台北與元太外匯市場總成交值僅 15.89 億美元。

〈台幣〉股匯雙漲！強升逾9分收31.344元 成本日最強亞幣。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.42 元，最高來到 31.313 元、升值 1.22 角，外匯交易員指出，外資今天明顯擴大匯入，下午又有投信匯回力道挹注，而央行則循例在尾盤進場調節，但未強力與外資對作，使得終場升幅僅略收斂，以 31.344 元作收，升值 9.1 分。

台北股匯同步走揚，加權指數盤中最高 27847.67 點，終場收 27793.04 點，上漲 228.77 點，主要電子權值股台積電終場收 1450 元，漲幅 1.4%，鴻海收 227 元漲 2.25%，台達電收 997 元漲 0.81%，聯發科收 1400 元跌 1.06%。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.23%，新台幣勁揚 0.29%，登上今日最強亞幣，人民幣升值 0.1%，新加坡幣升值 0.08%，日元升值 0.04%，韓元小升 0.03%，亞幣普遍走揚。