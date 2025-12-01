search icon



〈台幣〉不跟進日元飆升 股匯齊挫收31.431元

鉅亨網記者陳于晴 台北

2026 年進入最後一個月，日本升息預期升溫帶動日元匯率走強，但台北股匯今 (1) 日同步走弱，加權指數終場下跌 283.95 點，收在 27342.53 點，新台幣兌美元貶值 2.3 分，收在 31.431 元，台北及元太外匯市場總成交值 16.475 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉不跟進日元飆升 股匯齊挫收31.431元。(圖:shutterstock)

近期外資大舉匯出，新台幣 11 月累計重貶 6.59 角或 2.1%，月線寫下連二黑。12 月開門第一天，新台幣兌美元最高來到 31.399 元、最低下探 31.46 元，終場貶幅幅度略收斂，以 31.431 元作收。


觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.28%，日元強彈 0.61%，新加坡幣升值 0.17%，韓元升值 0.14%，人民幣亦升值 0.11%，新台幣與主要亞幣脫鉤，逆勢貶值 0.07%。

外電報導，日本央行總裁植田和男釋出本月可能升息的最明確暗示，帶動升息預期轉強，日元兌美元強勢升值，而日本 2 年期公債殖利率也應聲飆破 1%，為 2008 年來首見。


新台幣匯率貶值

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27342.53-1.03%
美元指數99.268-0.18%
日元/美元0.0064+0.00%
美元/台幣31.431+0.07%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1414+0.07%

