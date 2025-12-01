〈台幣〉不跟進日元飆升 股匯齊挫收31.431元
鉅亨網記者陳于晴 台北
2026 年進入最後一個月，日本升息預期升溫帶動日元匯率走強，但台北股匯今 (1) 日同步走弱，加權指數終場下跌 283.95 點，收在 27342.53 點，新台幣兌美元貶值 2.3 分，收在 31.431 元，台北及元太外匯市場總成交值 16.475 億美元。
近期外資大舉匯出，新台幣 11 月累計重貶 6.59 角或 2.1%，月線寫下連二黑。12 月開門第一天，新台幣兌美元最高來到 31.399 元、最低下探 31.46 元，終場貶幅幅度略收斂，以 31.431 元作收。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.28%，日元強彈 0.61%，新加坡幣升值 0.17%，韓元升值 0.14%，人民幣亦升值 0.11%，新台幣與主要亞幣脫鉤，逆勢貶值 0.07%。
外電報導，日本央行總裁植田和男釋出本月可能升息的最明確暗示，帶動升息預期轉強，日元兌美元強勢升值，而日本 2 年期公債殖利率也應聲飆破 1%，為 2008 年來首見。
延伸閱讀
- 〈台幣〉美元指數反彈 亞幣偏弱 轉貶6.8分至31.408元
- 〈紐約匯市〉美元下跌 市場仍押注下月降息
- 〈台幣〉股匯大逃殺！連9貶摜破31.4關卡 11月以來已狂貶6.81角
- 〈台幣〉股匯不同調！三股力道促連8貶收31.295元 近7個月新低
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇