鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.11元，其中最高估值2.79元，最低估值1.97元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.79(2.15)
|4.14
|5.45
|4
|最低值
|1.97(1.97)
|2.16
|2.9
|3.48
|平均值
|2.3(2.06)
|2.94
|3.68
|3.74
|中位數
|2.11(2.06)
|2.7
|3.49
|3.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.90億
|18.26億
|23.78億
|20.00億
|最低值
|9.60億
|11.62億
|13.55億
|15.60億
|平均值
|10.48億
|13.97億
|17.12億
|17.80億
|中位數
|9.76億
|12.81億
|15.91億
|17.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.20
|-0.25
|-0.11
|-0.18
|0.29
|營業收入
|5,870萬
|1.06億
|1.84億
|1.93億
|4.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
