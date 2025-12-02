search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.11元，其中最高估值2.79元，最低估值1.97元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.79(2.15)4.145.454
最低值1.97(1.97)2.162.93.48
平均值2.3(2.06)2.943.683.74
中位數2.11(2.06)2.73.493.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.90億18.26億23.78億20.00億
最低值9.60億11.62億13.55億15.60億
平均值10.48億13.97億17.12億17.80億
中位數9.76億12.81億15.91億17.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.20-0.25-0.11-0.180.29
營業收入5,870萬1.06億1.84億1.93億4.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRDO

相關行情

台股首頁我要存股
Credo Technology Group Holding Ltd171.13-3.64%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty