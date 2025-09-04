search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至157.5元，幅度約35.19%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由116.5元上修至157.5元，調升幅度35.19%。其中最高估值165元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Credo Technology Group Holding Ltd今(4日)收盤價為124.77元。近5日股價上漲35.19%，標普指數下跌0.51%股價漲幅表現優於大盤。

Credo Technology Group Holding Ltd124.77+0.40%

