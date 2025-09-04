search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為157.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元上修至2.05元，其中最高估值2.22元，最低估值1.59元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.22(2.22)3.793.153.48
最低值1.59(1.4)2.062.912.56
平均值2.01(1.61)2.563.033.02
中位數2.05(1.55)2.573.033.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.43億16.90億15.50億15.60億
最低值8.09億10.10億13.55億15.55億
平均值9.55億12.36億14.53億15.58億
中位數9.62億11.90億14.53億15.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.20-0.25-0.11-0.180.29
營業收入5,870萬1.06億1.84億1.93億4.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRDO

