鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為157.50元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元上修至2.05元，其中最高估值2.22元，最低估值1.59元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.22(2.22)
|3.79
|3.15
|3.48
|最低值
|1.59(1.4)
|2.06
|2.91
|2.56
|平均值
|2.01(1.61)
|2.56
|3.03
|3.02
|中位數
|2.05(1.55)
|2.57
|3.03
|3.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.43億
|16.90億
|15.50億
|15.60億
|最低值
|8.09億
|10.10億
|13.55億
|15.55億
|平均值
|9.55億
|12.36億
|14.53億
|15.58億
|中位數
|9.62億
|11.90億
|14.53億
|15.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.20
|-0.25
|-0.11
|-0.18
|0.29
|營業收入
|5,870萬
|1.06億
|1.84億
|1.93億
|4.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
