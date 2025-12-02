search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至190元，幅度約15.15%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至190元，調升幅度15.15%。其中最高估值240元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Credo Technology Group Holding Ltd今(2日)收盤價為171.13元。近5日股價上漲15.15%，標普指數上漲1.6%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



