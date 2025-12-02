鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 16:30

美國歷史最悠久、規模最大的汽車展會「洛杉磯車展」上周六 (11 月 29 日) 落下帷幕，卻再度陷入輿論漩渦，海外汽車媒體一致吐槽這一老牌車展稱；「當全球汽車業加速向電動化、智能化轉型時，洛杉磯車展不僅未能引領風潮，反而因亮點匱乏、車廠缺席，淪為行業『透明人』。」

全球車廠押注電動化！全美最悠久洛杉磯車展快變「透明人」 為何迷失了方向？（圖：Shutterstock）

美國汽車媒體《Autoevolution》報導，洛杉磯車展主辦單位雖高調宣稱「最具影響力的車展」，並強調「條條大路通羅馬」，但現實卻是，由於多數車廠將 2025 年秋季核心資源投向東京車展與 SEMA 改裝車展，重磅產品缺席當季的洛杉磯車展，關注度驟降。

這種「掉隊」並非偶然。早在兩年前，歐洲車廠便已形成「不參加美國老牌車展」的共識，當時美國消費者抱怨洛杉磯車展難覓食德國車蹤影，賓士、BMW、福斯等品牌已將目光轉向更具科技屬性的 CES(國際消費性電子展)，將其作為電動化與未來出行暢想的新陣地。

從燃油車到電動車、從機械結構到軟體定義汽車的產業轉折節點上，美國傳統車展始終未能展現出應有的引領力。

今年洛杉磯車展更顯落寞。受川普政府對中國電動車產業「拒於門外」及全球貿易戰影響，歐洲等海外進口車款成本上漲，本就以美、日、韓三國車廠為主的展會上，創新活力進一步萎縮。

現場展出的汽車中，除 Rivian、Lucid 及多年未推新車的特斯拉等美國本土新勢力外，日韓車廠雖帶來多款車型，卻多基於全球化背景下的動力矩陣佈局，難掩美國市場電動化乏力的尷尬。

具體來看，日韓車廠展出的電動車型包括：2026 款日產 Leaf、電動化復活的雪佛蘭 Bolt、2026 款 Jeep Recon、現代 Ioniq 6 N，Rivian 和 Lucid 則分別展出 Rivian RIS 和 Lucid Gravity，Rivian 還展示即將推出的 R2 小型 SUV，但整體而言，真正具有突破性的電動化新車屈指可數。

更嚴峻的是，美國電動車市場的短期成長難掩長期隱憂。儘管川普政府取消電動車激勵政策後，第三季加州零排放車銷量曾創下 12.6 萬輛的歷史新高，但政策取消後的 10 月，電動車新車銷量佔比驟降至 5.2%，較 9 月 12.9% 腰斬逾半。

本田 Acura、福特、通用等品牌已宣布停產部分電動車款並取消研發計劃，《洛杉磯時報》更以「2025 年電動車大撤退」為題，直指業界頹勢。

專家認為，參展車廠對未來計畫的搖擺不定，進一步折射出市場的迷惘。除本田發表 2026 款 Prelude 混動版及 Pilot 中期改款，日產推出 2026 款 Pathfinder，起亞基於現代 Palisade 打造的 2027 年車款 Telluride 外，多數新車仍以燃油為主，混動僅為試探性補充。這種「多動力並存卻無核心方向」的產品線，恰是車廠在政策不確定性與市場需求變化間的猶豫縮影。