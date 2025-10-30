鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至5.29元，預估目標價為440.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.42元下修至5.29元，其中最高估值5.83元，最低估值3.44元，預估目標價為440.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.83(5.93)
|7.35
|13.49
|8.65
|最低值
|3.44(4.1)
|5
|7.32
|8.65
|平均值
|5.06(5.33)
|6.62
|9.53
|8.65
|中位數
|5.29(5.42)
|6.93
|9.4
|8.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|203.82億
|291.07億
|385.72億
|422.56億
|最低值
|181.61億
|205.04億
|259.33億
|280.49億
|平均值
|196.51億
|249.92億
|310.53億
|361.29億
|中位數
|198.11億
|247.42億
|304.44億
|371.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|1.59
|營業收入
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
|136.73億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華爾街大空頭：AI熱潮恐重演網路泡沫風險
- 赫茲計劃在亞馬遜上賣車 股價大漲6% 線上二手車商Carvana股價下滑
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為397.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至397.5元，幅度約15.22%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇