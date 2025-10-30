鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至5.29元，預估目標價為440.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.42元下修至5.29元，其中最高估值5.83元，最低估值3.44元，預估目標價為440.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.83(5.93)7.3513.498.65
最低值3.44(4.1)57.328.65
平均值5.06(5.33)6.629.538.65
中位數5.29(5.42)6.939.48.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值203.82億291.07億385.72億422.56億
最低值181.61億205.04億259.33億280.49億
平均值196.51億249.92億310.53億361.29億
中位數198.11億247.42億304.44億371.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.63-1.63-15.740.751.59
營業收入55.87億128.14億136.04億107.71億136.73億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

